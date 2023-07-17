Удар молнии частично обесточил столицу Западной Украины

Глава городской администрации Львова Андрей Садовой в понедельник, 17 июля, заявил, что в результате попадания молнии сразу в два трансформатора в городе частично пропал свет, – сообщают украинские СМИ.
В своем Telegram-канале Садовой написал: «Информация о попадании молнии в дом не подтвердилась. Есть сообщения о попадании в 2 трансформатора. Возможны перебои с электричеством. Аварийные бригады трудятся!»
Об отсутствии электроэнергии в отдельных микрорайонах Львова пишут также местные Telegram-каналы. Кадры попадания молнии в трансформаторы распространились в местных пабликах.
Львов, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube