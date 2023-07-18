Прокуратура проверяет задержки авиарейсов в Красноярске и Новокузнецке

Густой туман стал причиной задержки авиарейсов в аэропортах Красноярска и Новокузнецка. Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, чтобы не допустить нарушения прав пассажиров, сообщили в ведомстве.

В аэропорту Красноярска задержали отправку шести рейсов «Аэрофлота» в Москву, Санкт-Петербург и Иркутск, «Победы» в Москву с максимальной продолжительностью до 5 часов. Еще 14 самолетов прибыли с опозданием, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В Новокузнецке также задержались несколько авиарейсов, три вылета перенесли на три, шесть и 14 часов. Сотрудники кемеровского аэропорта заверили, что пассажирам, вынужденным провести в ожидании рейса более четырех часов, предоставили питание, а тем, чей рейс отложили на восемь часов и более, готовы забронировать гостиницу, пишет портал ngs42.ru.

«Транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи задержками авиарейсов по метеоусловиям в аэропортах Красноярска и Новокузнецка по защите прав потребителей авиационных услуг», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»