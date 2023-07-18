В Ставрополье безработный притворился полицейским и патрулировал улицы

В Ставропольском крае вычислили мужчину, который переодевался в инспектора ДПС и патрулировал улицы с настоящими полицейскими. Нарушителя оштрафовали, а реальным правоохранителям грозит уголовное дело.

48-летний безработный житель поселка Пятигорский приобрел форму капитана полиции и вышел «на дежурство». Он присоединился к патрулю и тормозил нарушителей. При этом другие правоохранители не заметили ничего подозрительного, сообщает телеграм-канал Baza.

При очередной проверке в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего в наряде инспекторов на улице Первомайской. Выяснилось, что мужчина как минимум пять раз дежурил на улицах в форме ДПС.

Псевдополицейского обвинили в нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников правоохранительных органов. Полицейским, которые работали с нарушителем, грозит уголовная статья о мошенничестве. Они же в свою очередь утверждают, что мужчину не видели и ничего о нем не знают.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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