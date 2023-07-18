Житель Самарской области привез тушу коровы к зданию местной администрации

У здания администрации Нефтегорского района Самарской области появилась окровавленная туша коровы. Так местный житель выразил протест, указав на проблему захоронения крупного рогатого скота.

Труп животного лежал на главной площади города. Фото и видео с места событий опубликовал телеграм-канал «Самара №1». «Утилизировать негде, если в Нефтегорске – пожалуйста, будем здесь утилизировать», – прокомментировал свой поступок мужчина за кадром.

В свою очередь глава района заявил, что на вверенной ему территории есть места для захоронения крупного рогатого скота, а также поручил провести проверку. Чиновник указал на то, что животновод не оставлял обращения в стандартном виде и не заявлял о проблеме в Роспотребнадзор.

«В связи с происшествием администрация района направила обращения в полицию и Роспотребнадзор. Ткани трупа взяты на анализ, вируса сибирской язвы не обнаружено. Тем не менее оба ведомства организовали проверку. Ткани умершего животного также исследуют в районной службе по борьбе с болезнями животных (СББЖ)», – отметил глава района.

Самара, Зоя Осколкова

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