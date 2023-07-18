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NewDayNews.ru

Вторник, 18 июля 2023, 18:22 мск

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На Запорожье обнаружен очередной схрон с боеприпасами

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Запорожской области совместно с региональным Управлением ФСБ России и отдела полиции «Михайловский» при силовой поддержке ОМОН «Беркут ЮГ» во вторник, 18 июля, обнаружили крупный тайник с боеприпасами, – сообщил лидер движения «Вместе с Россией Владимир Рогов..

В своем Telegram-канале Рогов написал: «На Запорожье раскрыт крупный схрон с противотанковыми минами и гранатами Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России и отдела полиции «Михайловский» при силовой поддержке ОМОН «Беркут ЮГ», реализуя оперативную информацию на территории контрольно-пропускного пункта недалеко от посёлка Михайловка нашли схрон, в котором обнаружили 25 противотанковых мин, 3 гранаты и 3 запала от гранат».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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