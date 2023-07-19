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NewDayNews.ru

Среда, 19 июля 2023, 13:55 мск

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Американец отсудил у Johnson&Johnson $18,8 млн за детскую присыпку

Суд в США утвердил решение присяжных по иску жителя Калифорнии к компании Johnson&Johnson на 18,8 млн долларов. Калифорниец обвинил производителя детской присыпки в развитии онкологи после использования продукта.

24-летний Эмори Эрнандес Валадес подал на компанию в суд и указал, что присыпка с асбестом виновата в развитии рака. Врачи нашли у него неизлечимую патологию в тканях вокруг сердца.

В компании отрицали, что в их присыпке есть асбест, но присяжные встали на сторону истца. Они обязали Johnson & Johnson покрыть все медицинские расходы истца, выплатить компенсацию за страдания и назначили штраф.

В компании заявили, что будут обжаловать решение суда, передает телеканал CNN.

О содержании асбеста в присыпке Johnson & Johnson заговорили в 1970-х годах. Чаще всего онкология после использования присыпки развивалась у женщин: выявлено множество случаев рака яичников.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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