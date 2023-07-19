За время беспорядков во Франции задержано почти четыре тысячи человек

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в комиссии по законодательству Национального собрания в среду, 19 июля, заявил, что за время беспорядков, вызванных убийством полицейскими 17-летнего водителя, было задержано около 3800 тысяч человек, – сообщают французские СМИ.

В ходе своего выступления глава французского МВД сказал: «За время выступлений во Франции было задержано 3800 человек, треть из них – подростки возрастом 17-18 лет. Еще 345 манифестантов были задержаны уже после окончания беспорядков. Кроме того, 1056 участников погромов были осуждены на лишение свободы, 742 человека из них получили реальные сроки заключения».

Париж, Иван Бабурин

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