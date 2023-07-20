Жительница Махачкалы умерла на косметической процедуре

Жительница Махачкалы умерла до приезда скорой помощи во время визита к косметологу. Следственный комитет проверяет обстоятельства инцидента, сообщили в управлении СКР по Республике Дагестан.

Вечером 19 июля 22-летняя дагестанка пришла к знакомой, проводившей косметические процедуры на дому. Перед операцией женщина сделала клиентке укол обезболивающего препарата, но к процедуре приступить так и не успела.

Девушка резко почувствовала себя плохо и умерла. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

«Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СКР.

Махачкала, Наталья Рязанова

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