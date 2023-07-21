В Забайкалье главу района оштрафовали за десятки нападений бродячих собак

В Забайкалье главу Читинского района Виктора Машукова признали виновным в халатности и оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за нападений бездомных собак на жителей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, в Читинском районе в 2021-2022 годах из-за бродячих псов пострадали 29 человек, в том числе 21 ребенок. В конце прошлого года расследование было завершено, теперь Центральный районный суд Читы признал Машукова виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что глава района знал о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тысячи бездомных собак и их агрессивном поведении, но не принимал мер к решению этой проблемы.

«Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Чита, Зоя Осколкова

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