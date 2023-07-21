Игорь Стрелков (Гиркин) отправлен под арест до 18 сентября

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, – сообщают СМИ.

Судья Олеся Менделеева огласила постановление: «Избрать в отношении Гиркина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября 2023 года».

Как сообщают СМИ из зала суда, следователь ходатайствовал об аресте Стрелкова по причине того, что «обладая навыками конспирации, фигурант может скрыться», на что Стрелков заявил, что скрываться не собирается, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола. Прокуратура ходатайство следствия поддержала.

Отмечается, что Стрелков со следствием не сотрудничает и вину не признает.

Ранее сообщалось, что Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Москва, Иван Бабурин

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