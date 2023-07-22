В Кабардино-Балкарии в аварии с автобусом пострадали 12 человек

В Кабардино-Балкарии столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на 472-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Рейсовый автобус, направлявшийся из Махачкалы в Ростов-на-Дону, столкнулся с «КамАЗом».

В результате аварии, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Движение на участке автодороги перекрыто. Организован объезд через автомобильные дороги «Старый Черек-Черная Речка» и «Нарткала-Озрек-Хатуей», – уточнили в полиции.

Нальчик, Зоя Осколкова

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