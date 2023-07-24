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Понедельник, 24 июля 2023, 12:43 мск

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

Камчатский филиал геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,2 недалеко от поселка Тиличики. Никто не пострадал, местные жители даже не ощутили подземные толчки, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Землетрясение произошло в ночь на 24 июля в Олюторском районе. Эпицентр располагался на глубине 24 км в 58 км от поселка Тиличики. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2, но в МЧС уточнили, что показатель был ниже: 3,6.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС Камчатского края от граждан не поступали», – добавили в МЧС.

Накануне вечером еще одно землетрясение произошло в Усть-Большерецком районе края. Очаг залегал на глубине 274 км в 54 км села Усть-Большерецк. Магнитуда сейсмособытия составила 3,6, но местные жители его не ощутили.

Тиличики, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Камчатка, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,