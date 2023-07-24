На Волге гидроцикл наехал на участников заплыва

В Нижнем Новгороде два участника заплыва на Волге пострадали от гидроцикла. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел во время мероприятия X-Waters. Несмотря на то, что участников заплыва сопровождали организаторы на лодках, а на реке разместили ограждения, водитель гидроцикла решил проехать прямо сквозь толпу людей.

В результате два человека пострадали, при этом несколько участников почувствовали контракт с машиной. Отмечается, что ранения незначительные – ушибы и царапины.

Виновника инцидента разыскивает полиция.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»