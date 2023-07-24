На Волге гидроцикл наехал на участников заплыва

В Нижнем Новгороде два участника заплыва на Волге пострадали от гидроцикла. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел во время мероприятия X-Waters. Несмотря на то, что участников заплыва сопровождали организаторы на лодках, а на реке разместили ограждения, водитель гидроцикла решил проехать прямо сквозь толпу людей.
В результате два человека пострадали, при этом несколько участников почувствовали контракт с машиной. Отмечается, что ранения незначительные – ушибы и царапины.
Виновника инцидента разыскивает полиция.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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