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Понедельник, 24 июля 2023, 16:10 мск

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На Волге гидроцикл наехал на участников заплыва

В Нижнем Новгороде два участника заплыва на Волге пострадали от гидроцикла. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел во время мероприятия X-Waters. Несмотря на то, что участников заплыва сопровождали организаторы на лодках, а на реке разместили ограждения, водитель гидроцикла решил проехать прямо сквозь толпу людей.

В результате два человека пострадали, при этом несколько участников почувствовали контракт с машиной. Отмечается, что ранения незначительные – ушибы и царапины.

Виновника инцидента разыскивает полиция.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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