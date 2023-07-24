Житель Ингушетии чистил ружье и выстрелил в жену

В Ингушетии мужчина случайно ранил жену, когда чистил ружье. Полиция проводит проверку.
Инцидент произошел в Назрани. Местная жительница попала в больницу с огнестрельным ранением. Медики сообщили об этом правоохранителям, а те наведались по месту жительства пострадавшей.
Выяснилось, что глава семейства решил почистить гладкоствольное ружье «Сайга-410к» во дворе частного дома и случайно произвел выстрел, пуля попала в его супругу.
Оружие у мужчины изъяли. Отмечается, что он владел ружьем на законных основаниях. Проводится проверка.
Магас, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube