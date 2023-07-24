Житель Ингушетии чистил ружье и выстрелил в жену

В Ингушетии мужчина случайно ранил жену, когда чистил ружье. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в Назрани. Местная жительница попала в больницу с огнестрельным ранением. Медики сообщили об этом правоохранителям, а те наведались по месту жительства пострадавшей.

Выяснилось, что глава семейства решил почистить гладкоствольное ружье «Сайга-410к» во дворе частного дома и случайно произвел выстрел, пуля попала в его супругу.

Оружие у мужчины изъяли. Отмечается, что он владел ружьем на законных основаниях. Проводится проверка.

Магас, Зоя Осколкова

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