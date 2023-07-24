Бастрыкин: Интерпол блокирует запросы России на международный розыск

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Интерпол блокирует запросы по ряду дел из более восьми тысяч фигурантов, которые числятся, в том числе, в международном розыске, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Бастрыкин сказал: «Более 8,6 тысячи фигурантов уголовных дел из России числятся в розыске, в том числе в международном, но Интерпол по ряду дел запросы блокирует. …Интерпол пристально контролирует все наши запросы об организации международного розыска. Также проводится своего рода ревизия всех ранее объявленных Российской Федерацией в международный розыск обвиняемых. Это делается для выявления в российских запросах, на их взгляд, якобы политической составляющей для блокировки использования каналов Интерпола по отдельным делам, а также дальнейшей дискредитации российских правоохранительных органов на площадках организации и обвинений в злоупотреблении международными каналами по розыску лиц».

«Подобными действиями Интерпол демонстрирует свою ангажированность блоку западных стран и тем самым подрывает декларируемый организацией нейтралитет», – отметил председатель СК России.

Москва, Иван Бабурин

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