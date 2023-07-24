В Закарпатской области Украмны рухнул мост

Закарпатская областная военная администрация (ОВА) в понедельник, 24 июля, сообщила, что в Тячевском районе Закарпатской области в результате обрушения моста пострадали три человека, – передают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Закарпатской ОВА, говорится: «В результате обвала моста в Тячевском районе пострадали три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают все оперативно-спасательные службы, представители органов местного самоуправления.

«По мосту двигался грузовой автомобиль, который существенно превысил допустимые нормы нагрузки. Одновременно с грузовым авто на переходе было также легковое. Оно перевернулось, 3 пострадавших, все в состоянии средней тяжести», – сообщили также в Закарпатской ОВА.

Ужгород, Иван Бабурин

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