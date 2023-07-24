Инспекторы МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины рядом с Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 24 июля, заявил, что эксперты, находящиеся на Запорожской атомной электростанции, обнаружили в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции противопехотные мины, – сообщают СМИ.

В заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ, говорится: «Во время осмотра площадки 23 июля группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было».

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него. Группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории. Наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин под угрозу системы станции не поставит», – отметил глава МАГАТЭ.

Вена, Иван Бабурин

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