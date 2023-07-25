В Татарстане при взрыве газа в пятиэтажке пострадали двое

В Нижнекамске в Татарстане произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в пять часов утра в квартире на первом этаже пятиэтажки по проспекту Вахитова. После взрыва вспыхнул пожар, который уже потушили.

Дом самостоятельно покинули 15 человек, еще девять, в том числе ребенок, были спасены пожарными

Причина ЧП выясняется.

По информации телеграм-канала Mash, взрыв произошел на балконе первого этажа. РЕН ТВ сообщает о повреждении несущих конструкций здания.

Нижнекамск, Наталья Петрова

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