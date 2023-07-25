У берегов Сочи нашли британский беспилотник

В Черном море неподалеку от Сочи обнаружили упавший британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Беспилотник самолетного типа с размахом крыльев 2,5 метра заметил экипаж пассажирского судна, следовавшего по маршруту Сочи – Новороссийск. БПЛА находился примерно в трех морских милях от берега в районе села Зубовая Щель Лазаревского района Сочи.

Сотрудники оперативных служб достали из воды дрон и отправили на экспертизу.

Отмечается, что беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee был разработан в 1980-х годах для обучения систем ПВО. Он используется более чем в 40 странах. Найденный БПЛА мог быть переоборудован в разведывательный или ударный. Тип беспилотника установят специалисты.

Москва, Наталья Петрова

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