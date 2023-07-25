Израильские полицейские пожаловались на СМИ

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Израиля во вторник, 25 июля, выступило с обвинениями в адрес национальных СМИ в отсутствии освещения нападения манифестантов на полицейских во время беспорядков, – передает израильская радиостанция Arutz Sheva.

В сообщении радиостанции говорится, что МВБ выпустило заявление, в котором говорится: «Во время протестов ночью 24 июля, полицейские, охранявшие правопорядок подвергались физическому насилию со стороны протестующих, которые отказывались подчиняться приказам разойтись и, вооружившись палками, нападали на полицейских. …Некоторые даже пытались нанести травмы полицейским, бросая в них камни и бутылки. Одна из брошенных бутылок попала полицейскому в голову».

«При этом некоторые СМИ предвзято освещают деятельности полиции и стараются замалчивать случаи актов насилия по отношению нападения вооруженных демонстрантов на полицейских», – заявили МВБ Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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