В Туве ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

В Тыве следователи начали проверку в связи с исчезновением четырехлетнего мальчика со двора частного дома в Дзун-Хемчикском районе. На поиски ребенка выдвинулась аэромобильная группировка спасателей в составе 19 человек, сообщает МЧС России.

Сообщение о пропаже мальчика поступило в правоохранительные органы Дзун-Хемчикского района во вторник около 23:00. «Установлено, что 25 июля около 19:00 мальчик играл во дворе частного дома по ул. Сата Чудуймаа села Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Присматривавший за ним родственник занимался по хозяйству, после чего обнаружил отсутствие ребенка. До 23:00 самостоятельные поиски не дали положительных результатов, в связи с чем родственники обратились в правоохранительные органы», – сообщило республиканское управление Следственного комитета.

В настоящее время следователи осматривают близлежащую территорию, опрашиваются местные жители. В поисках ребенка задействованы кинологи МВД и спасатели. Также на место поисков направилась аэромобильная группировка МЧС в составе 19 человек.

Кызыл, Наталья Петрова

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