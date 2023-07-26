В Татарстане бабушка ранила внучку бензопилой во время заготовки дров

В Татарстане восьмилетняя девочка получила травму во время заготовки дров на даче у бабушки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в СНТ в Лаишевском районе. 66-летняя женщина заготавливала дрова с помощью бензопилы, бабушке помогала внучка, она держала полено. В какой-то момент лезвие соскочило и попало девочке в голову.

В результате у ребенка повреждена переносила, рассечены кожа и мышцы лица, а также сломаны кости носа и глазная орбита. Пострадавшую госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Казань, Зоя Осколкова

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