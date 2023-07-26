В Забайкалье неуправляемый грузовик раздавил мальчика

В Забайкальском крае шестилетний ребенок погиб под колесами неуправляемого грузовика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел накануне в поселке Карымское. Два мальчика играли без присмотра взрослых и залезли в кабину грузовика, который был открыт. Во время игры один из детей случайно снял автомобиль со стояночного тормоза.

Грузовик покатился со склона. Малыш испугался, выпрыгнул из машины и попытался спрятаться в доме, но не успел. Автомобиль придавил ребенка к стене здания. В результате от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Чита, Зоя Осколкова

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