Десятки китообразных в Австралии выбросились на берег и погибли

У берегов Австралии погибли десятки китообразных. Это произошло после того, как их выбросило на берег в западной части страны. 51 длинноплавниковая гринда была частью стаи из почти 100 китообразных, замеченных во вторник у пляжа Чейнс, недалеко от Олбани, примерно в 400 км к юго-востоку от Перта.

Государственный департамент парков и дикой природы заявил, что работает с добровольцами, пытаясь спасти 46 оставшихся в живых китообразных, и планирует перебросить их в более глубокие воды в течение дня.

Представитель департамента сказал, что он «перегружен сотнями предложений о помощи», но у него достаточно добровольцев, и призвал общественность «держаться подальше» от пляжа. «Приоритетом группы управления инцидентами является обеспечение безопасности персонала и волонтеров, а также благополучие китообразных», – добавил он.

«Район вмешательства представляет множество рисков, включая присутствие крупных, находящихся в бедственном положении и потенциально больных китообразных, акул, волн, крупной техники и судов», – отметили в департаменте парков и дикой природы Австралии.

Москва, Елена Васильева

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