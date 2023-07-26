Жителю Ростова-на-Дону оторвало палец взрывом гранаты

В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Предварительно, пострадал мужчина.

Инцидент произошел на первом этаже пятиэтажки на улице 2-й Володарского, передает телеграм-канал Shot. Предположительно, взорвалась граната. В результате проживавшему в квартире мужчине оторвало палец, его госпитализировали.

Кроме того, оперативники обнаружили на месте ЧП еще четыре гранаты, которые сейчас обезвреживают взрывотехники.

Правоохранителям предстоит узнать, откуда мужчина взял боеприпасы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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