Жителю Ростова-на-Дону оторвало палец взрывом гранаты

В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Предварительно, пострадал мужчина.
Инцидент произошел на первом этаже пятиэтажки на улице 2-й Володарского, передает телеграм-канал Shot. Предположительно, взорвалась граната. В результате проживавшему в квартире мужчине оторвало палец, его госпитализировали.
Кроме того, оперативники обнаружили на месте ЧП еще четыре гранаты, которые сейчас обезвреживают взрывотехники.
Правоохранителям предстоит узнать, откуда мужчина взял боеприпасы.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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