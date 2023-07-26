В Кемеровской области восемь человек пострадали в аварии с автобусом

На трассе в Кемеровской области опрокинулся рейсовый автобус. В результате травмы получили восемь человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 299-м километре трассы «Бийск – Новокузнецк». Автобус направлялся из Белокурихи. Водитель не справился с управлением, транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

В тот момент в салоне находились 40 пассажиров. Восемь пострадавших обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет, уточнили в полиции.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Кемерово, Зоя Осколкова

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