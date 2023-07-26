«Росгвардия» и ФСБ вскрыли коррупционную схему по закупке мобильных комплексов разминирования

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в среду, 26 июля, сообщил, что собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования, повлекшую ущерб государству в более 200 миллионов рублей.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Собственной безопасностью Росгвардии во взаимодействии с ФСБ России вскрыта масштабная коррупционная схема. Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» – должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО «Комплексные системы). В результате – комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил ₽227 млн.».

«Задержаны и доставлены в ГВСУ для проведения следственных действий начальник управления жилполитики Департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный (экс-зам.начальника Департамента реализации госпрограмм – ДГП), начальник отдела ДГП Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель. Александр Беляков и другие фигуранты. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения», – добавил депутат.

Москва, Иван Бабурин

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