СМИ: В районе Президентского дворца Нигера слышится интенсивная стрельба

В столице Республики Нигер в Западной Африке, городе Ниамей, в среду, 26 июля, сообщается об интенсивной стрельбе в районе президентского дворца, где военные из президентской гвардии удерживают главу государства Мохамеда Базума и его семью, – передает французское агентство AFP.

Агентство сообщает, что солдаты президентской гвардии открыли огонь по демонстрантам, которые требуют немедленного освобождения Базума.

Офис президента Мохамеда Базума распространил заявление, в котором выдвинул мятежникам ультиматум и заявил, что «армия Нигера не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных».

Ранее сегодня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «США глубоко обеспокоены событиями в Нигере и призывают нигерийских военных освободить президента страны Мохамеда Базума».

«Демократия в Нигере нуждается в защите», – заявил также Салливан.

Утром 26 июля группа военных из состава президентской гвардии заблокировала в столице Нигера городе Ниамей президентский дворец, в котором находится глава государства Мохамеда Базума и его семья.

Ниамей, Иван Бабурин

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