В Иркутской области поезд насмерть сбил женщину

В Иркутской области женщину сбил поезд. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 27 июля 2023 года, около 08:25 часов, на перегоне Лена-Якурим Восточно-Сибирской железной дороги пригородным поездом № 6363 сообщением «Киренга – Лена» смертельно травмирована женщина, 1976 г.р.", – уточнили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они проверят соблюдение законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Иркутск, Зоя Осколкова

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