В Бурятии 40 нелегальных добытчиков нефрита закидали камнями полицейских

В Бурятии произошло столкновение полиции с работниками, которые нелегально добывают нефрит. 27 человек были задержаны, остальных разыскивают. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

В полицию обратилась служба безопасности компании, занимающейся разработкой месторождения. Согласно сообщению, несколько десятков человек незаконно добывали нефрит на частной территории и на замечания не реагировали.

Прибывшие на место семеро полицейских столкнулись с разъяренной толпой. Около 40 человек начали кидать в стражей порядка камни и палки, также прозвучало несколько выстрелов. Оперативникам пришлось открыть огонь из табельного оружия, передает телеграм-канал Baza.

В общей сложности полиции удалось задержать 27 нарушителей, двоих ранили. Среди правоохранителей пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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