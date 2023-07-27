В Якутске произошло массовое отравление роллами

В Якутске 12 человек обратились к медикам с симптомами отравления. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, все пострадавшие заказывали доставку готовых блюд в период с 23 по 25 июля. В общей сложности с жалобами на плохое самочувствие обратились 12 человек, некоторые госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы.
К выяснению обстоятельств произошедшего подключились сотрудники Роспотребнадзора.
«Специалисты управления выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован забор биологических материалов для лабораторных исследований», – говорится в сообщении.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
Якутск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube