СМИ: Армия Руанды перешла границу Конго

Командование Вооруженных сил Демократической Республикой Конго (ДРК) заявило, что армия Руанды, нарушив границу перешла на территорию ДРК, – сообщает в четверг, 27 июля, агентство Reuters.

Со ссылкой на заявление военного командования ДРК агентство пишет, что подразделения Руанды атаковали позиции сил безопасности Конго. При этом численность формирований вошедших на территорию ДРК не называется и о количестве возможных пострадавших при нападении не говорится.

Браззавиль, Иван Бабурин

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