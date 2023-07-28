В Удмуртии закрыли детский лагерь из-за вспышки кишечной инфекции

Острую кишечную инфекцию выявили у 20 детей в лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Вспышка инфекции зафиксирована 27 июля. Сначала с жалобами на тошноту и рвоту в медпункт лагеря обратились 12 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 10 до 13 лет.

«В последующие сутки признаки острой кишечной инфекции выявлены у 23 человек, в том числе 20 детей», – сообщили в СУ СКР по региону. Заболевание у них протекает в легкой форме.

Следователи и сотрудники прокуратуры Удмуртии начали проверку по факту вспышки кишечной инфекции в оздоровительном лагере.

Эпидемиологическое расследование показало, что причиной кишечной инфекции стал норовирус, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора. Его нашли в салате из столовой лагеря. Норовирусы также обнаружены у семи сотрудников детского учреждения, в том числе у трех сотрудников пищеблока.

Работа лагеря «Юность» приостановлена, добавили в ведомстве. Эпидрасследование продолжается.

Ижевск, Наталья Петрова

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