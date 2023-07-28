Задержан предполагаемый организатор взрыва на Куйбышевском НПЗ

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в пятницу, 28 июля, сообщил о задержании правоохранительными органами предполагаемого организатора взрыва на территории Куйбышевского НПЗ, возможно – выходца с Украины.

В своем Telegram-канале Хинтштейн написал: «Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ – задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. По предварительной информации, задержанный является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины».

Ранее сегодня сообщалось, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сдетанировало взрывное устройство.

«Серьезных разрушений, а также пострадавших – нет», – сообщили в правоохранительных органах

Самара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»