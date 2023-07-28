Минобороны сообщило о предотвращении повторной ракетной атаки Киева на Ростовскую область

Министерство обороны России в пятницу, 28 июля, заявило, что после ракетной атаки киевского режима на Таганрог российскими средствами ПВО была перехвачена еще одна украинская ракета в районе города Азов Ростовской области.

В сообщении в telegram-канале российского оборонного ведомства говорится: «Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности».

Ранее сегодня оборонное ведомство сообщало, что Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области.

В пресс-службе российского минздрава сообщили, что «при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы».

Москва, Иван Бабурин

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