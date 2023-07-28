По факту ракетного удара Киевом по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «теракт»

Главное следственное управление СК России в пятницу, 28 июля, заявило, что по факту ракетной атаки города Таганрог Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В сообщении, опубликовано в официальном Telegram-канале Следкома РФ, говорится: «По данным следствия, 28 июля 2023 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области. В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания».

«В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям», – добавили в следственном комитете РФ.

Москва, Иван Бабурин

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