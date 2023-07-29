Украине не удалось перерезать ж/д сообщение между Крымом и Херсонщиной – ПВО сбила 12 ракет Storm Shadow

В ночь на субботу, 29 июля, украинские войска попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Об этом сообщил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо в своем Telegram. По его словам, было выпущено 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все они сбиты системой ПВО России, отметил Сальдо.

Как отметил политик, атака Украины не привела к тяжелым последствиям на земле. В одном месте упавшие обломки ракеты незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. К настоящему времени все повреждения уже устранены.

По словам Сальдо, киевский режим устроил очередную провокацию накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, «чтобы подгадить людям».

«Киевский режим – террористическая организация, которая существовать не должна. И не будет», – подчеркнул врио губернатора.

Геническ, Наталья Петрова

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