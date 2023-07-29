Около 70 детей отравились в лагере на Алтае, возбуждено дело

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Горный Орленок» в Шебалинском районе. К фельдшеру учреждения обратилось 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с кишечным заболеванием, сообщает региональное управление Следственного комитета. Больным оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Всего в лагере отдыхает порядка 354 детей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, изымается вся медицинская документация, ведутся допросы свидетелей и очевидцев.

Массовым отравлением детей занялась и прокуратура, организована проверка. Решается вопрос о приостановлении работы лагеря.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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