Ураган в Марий Эл унес жизни семи человек. Среди жертв – трое детей

Число погибших при падении деревьев в палаточном лагере в Марий Эл выросло до семи, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В числе жертв трое детей.

Ураганный ветер повалил деревья на группу туристов, отдыхавших в палатках «дикарями» у озера Яльчик. По информации ведомства, возле озера Яльчик отдыхали несколько сотен туристов в машинах и палатках. В настоящее время в расчистке завалов на месте палаточного лагеря задействованы 93 спасателя и 30 единиц техники.

Согласно данным регионального управления МЧС, еще два человека пострадали в палаточном лагере у озера Таир.

Там уточнили, что 17 пострадавших, из которых двое детей, госпитализированы. Лечатся амбулаторно пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее МЧС и региональные власти сообщали, что при падении деревьев на туристический палаточный лагерь возле озера Яльчик во время урагана погибли шесть человек и 15 пострадали. Отмечалось также, что в результате падения деревьев у озера Таир пострадал ребенок.

Йошкар-Ола, Наталья Петрова

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