На Сахалине медведь проник в пекарню и съел 125 пирожков

На Сахалине голодный медведь пробрался в пекарню на прииске в Охе и съел более 100 пирожков. Об этом сообщается в телеграм-канале «АСТВ.ру – новости Сахалина и Курил».

Инцидент произошел накануне. Медведь залез в подсобное помещение и набросился на выпечку, не обращая внимания на находившихся неподалеку сотрудниц пекарни.

«У нас медведь пирожки ворует. Ну, правда, стоит, жрет пирожки у нас... Ну хоть немножко оставь. 125 штук сожрал!», – говорят женщины на видео, а в этот момент зверь жадно поедает выпечку в нескольких метрах от них.

Чем закончилась эта история, неизвестно. Издание не сообщает, как медведь покинул пекарню.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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