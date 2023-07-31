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NewDayNews.ru

Понедельник, 31 июля 2023, 20:21 мск

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На черноморском пляже в Турции обнаружили почти три десятка артиллеристских снарядов

Архив, фото: nara.getarchive.net

Турецкие силы безопасности обнаружили 28 артиллерийских снарядов на черноморском пляже Софулар в 70 км к востоку от Стамбула, после чего закрыли к нему доступ, – сообщает в понедельник, 31 июля, телеканал NTV.

«Снаряды были обнаружены еще 28 июля на глубине одного-полутора метров в десяти метрах от пляжа. Водолазам удалось поднять со дна девять снарядов, они переданы специалистам, которые должны установить, как именно они оказались в море», – уточняет телеканал A-Haber.

Стамбул, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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