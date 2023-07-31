На черноморском пляже в Турции обнаружили почти три десятка артиллеристских снарядов

Турецкие силы безопасности обнаружили 28 артиллерийских снарядов на черноморском пляже Софулар в 70 км к востоку от Стамбула, после чего закрыли к нему доступ, – сообщает в понедельник, 31 июля, телеканал NTV.
«Снаряды были обнаружены еще 28 июля на глубине одного-полутора метров в десяти метрах от пляжа. Водолазам удалось поднять со дна девять снарядов, они переданы специалистам, которые должны установить, как именно они оказались в море», – уточняет телеканал A-Haber.
Стамбул, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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