На черноморском пляже в Турции обнаружили почти три десятка артиллеристских снарядов

Турецкие силы безопасности обнаружили 28 артиллерийских снарядов на черноморском пляже Софулар в 70 км к востоку от Стамбула, после чего закрыли к нему доступ, – сообщает в понедельник, 31 июля, телеканал NTV.

«Снаряды были обнаружены еще 28 июля на глубине одного-полутора метров в десяти метрах от пляжа. Водолазам удалось поднять со дна девять снарядов, они переданы специалистам, которые должны установить, как именно они оказались в море», – уточняет телеканал A-Haber.

Стамбул, Иван Бабурин

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