В результате обстрела украинскими неонацистами села в Запорожской области убиты три человека

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий вечером в понедельник, 31 июля, сообщил, что в результате обстрела украинскими неонацистами продуктового магазина в селе Басань погибли, по предварительным данным, три человека и около 15 пострадали.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения».

«Ребенок 12 лет все еще находится под завалом. На месте работают спасатели. Нахожусь на связи со спасательными группами, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», – добавил глава Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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