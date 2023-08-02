Украина вновь пыталась атаковать корабль ВМФ России

Минобороны России сообщило, что в ночь на 2 августа Киев вновь попытался атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданское транспортное судно.

Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря, уточнили в ведомстве.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», – говорится в сообщении.

Во вторник, 1 августа, Минобороны России сообщало о попытке ВСУ атаковать тремя морскими дронами два патрульных корабля «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя. Все аппараты были уничтожены огнем из штатного вооружения. Отмечалось, что оба корабля продолжают выполнять поставленные задачи.

В тот же день российское военное ведомство заявило, что ВСУ безуспешно атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Атака велась с применением трех беспилотных катеров, но была отражена. Все надводные дроны были своевременно обнаружены и уничтожены, сообщило Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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