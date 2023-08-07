Орловские власти сообщили о перехваченном беспилотнике

В Орловской области сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 6 августа. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет, уточнил Клычков.

Губернатор отметил, что власти во взаимодействии с силовыми структурами «продолжают обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области».

Ранее сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о сбитом дроне в Ферзиковском районе. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Орел, Наталья Петрова

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