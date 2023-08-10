В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката

В Москве трое детей получили ожоги в результате возгорания электросамоката ночью в квартире. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

«Дети 4 и 9 лет, а также 7-месячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время инцидента семья не спала, благодаря этому удалось избежать трагедии.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме по Минской улице. Его площадь не превысила одного квадратного метра.

В МЧС напомнили, что нельзя оставлять электросамокаты на зарядке без внимания и заряжать ночью. Там также рекомендовали установить в квартире пожарный извещатель.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина погиб в результате возгорания электросамоката в квартире. Средство передвижения загорелось, когда находилось на зарядке. Мужчину доставили в ожоговый центр, но медики не смогли его спасти.

В апреле пожилая москвичка пострадала при возгорании электросамоката. Стоящий в коридоре электросамокат неожиданно задымился и загорелся. Находившаяся в квартире 86-летняя женщина отравилась продуктами горения и была госпитализирована в реанимацию.

Москва, Наталья Петрова

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