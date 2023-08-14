Ребенок получил ранение при атаке украинского дрона на Белгород

В результате вчерашнего попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом на улице Есенина в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, во время происшествия ребенок гулял возле дома, рядом с которым произошел взрыв. Врачи зафиксировали инородное тело в проекции правого локтевого сустава девочки и множественные резаные раны голени, предплечья и стопы. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ребенка доставили в детскую областную больницу. В ближайшее время девочку прооперируют.

Напомним, в результате инцидента повреждения получили пять квартир. В них выбиты окна и повреждены кондиционеры. Также посечена часть фасада здания. Кроме того, в результате взрыва пострадали 16 автомобилей и один хозяйственный объект. «После оформления заключения о техническом состоянии МКД рабочие приступят к восстановительным работам», – уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

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