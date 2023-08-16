Три украинских беспилотника сбили над Калужской областью

Комплексы противоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом заявило Минобороны России.

«Сегодня около 5:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области», – говорится в сообщении.

Средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все беспилотники, отметили в ведомстве. Там добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что все три БПЛА были сбиты на юге области.

Напомним, 3 августа ПВО за сутки уничтожила в Калужской области семь украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших. Ни местные власти, ни Минобороны не уточнили, в какую сторону летели дроны ВСУ. Отметим, что Калужская область граничит в том числе с Новой Москвой и Московской областью.

7 августа власти Калужской области сообщили о сбитом беспилотнике в Ферзиковском районе. И в этом случае никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

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