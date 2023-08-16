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Среда, 16 августа 2023, 15:54 мск

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В Дании гражданина России осудили за мошенничество на 3,5 млрд долларов

В Дании 53-летний россиянин был приговорен к лишению свободы по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, мужчина пытался провернуть схему с фальшивыми документами на 3,5 млрд долларов.

Гражданин РФ был арестован осенью прошлого года. Он заявил, что представляет иностранную инвестиционную компанию и предоставил соответствующие бумаги. Проверка показала, что документы были поддельными.

В ходе расследования прокурорам удалось доказать, что россиянин пытался совершить мошенничество в отношении Нацбанка Дании. Суд поддержал обвинение.

В результате мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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