В Дании гражданина России осудили за мошенничество на 3,5 млрд долларов

В Дании 53-летний россиянин был приговорен к лишению свободы по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, мужчина пытался провернуть схему с фальшивыми документами на 3,5 млрд долларов.
Гражданин РФ был арестован осенью прошлого года. Он заявил, что представляет иностранную инвестиционную компанию и предоставил соответствующие бумаги. Проверка показала, что документы были поддельными.
В ходе расследования прокурорам удалось доказать, что россиянин пытался совершить мошенничество в отношении Нацбанка Дании. Суд поддержал обвинение.
В результате мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.
Копенгаген, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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