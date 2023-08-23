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Среда, 23 августа 2023, 12:09 мск

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Направлявшийся из России в Китай танкер сломался в проливе Босфор

В Босфоре приостановлено движение из-за поломки судна. Об этом сообщило управление береговой охраны.

По данным службы, речь идет о 244-метровом нефтеналивном танкере Guanyin. Судно следовало из России в Китай.

У танкера отказал двигатель, в результате движение в обоих направлениях было перекрыто. «Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в этот район», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поломка произошла у маяка Тюркели. В морской компании Tribeca Shipping уточнили, что танкер ходит под флагом Либерии.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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