Направлявшийся из России в Китай танкер сломался в проливе Босфор

В Босфоре приостановлено движение из-за поломки судна. Об этом сообщило управление береговой охраны.
По данным службы, речь идет о 244-метровом нефтеналивном танкере Guanyin. Судно следовало из России в Китай.
У танкера отказал двигатель, в результате движение в обоих направлениях было перекрыто. «Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в этот район», – говорится в сообщении.
Отмечается, что поломка произошла у маяка Тюркели. В морской компании Tribeca Shipping уточнили, что танкер ходит под флагом Либерии.
Стамбул, Зоя Осколкова
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