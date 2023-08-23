В Калужской области сбили два беспилотника

Силы противоздушной обороны днем 23 августа уничтожили два беспилотника в Кировском районе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

Инцидент произошел вблизи поселка Шайковка, уточнил он. «Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – добавил Шапша.

Напомним, в последний раз Кировский район подвергся атаке с украинской стороны 21 августа. Шапша сообщал, что ПВО сбила дрон противника в условиях плохой погоды, отмечая, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

16 августа комплексы ПВО уничтожили над Калужской областью три украинских беспилотника. И в этом случае никто не пострадал.

Калуга, Наталья Петрова

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